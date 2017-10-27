警察服儀有嚴規 刑警寫報告保住八字鬍

2017-10-27

〔記者許國楨、鄭景議、陳薏云、邱俊福／綜合報導〕警政署對警察服儀有嚴格規定，考量警察角色原本無可厚非，卻也引發不少趣事，像幾年前台中有名刑事偵查佐（刑警）蓄小鬍子（類似八字鬍），遭督察人員以警政署規定員警鬍鬚應刮乾淨，要求寫報告，報准才能續留，此事傳開，基層議論紛紛。

有官警認為，蓄鬍和以前學生的髮禁一樣，應隨時代開放，不需管制，蓄鬍純為個人習慣，有整理不髒亂即可，因此目前有些刑事人員蓄鬍，一般督察不會特別限制或要求寫報告。

而北市警局某分局一名資深偵查佐，皮膚黝黑身型壯碩，留著及肩黑混白的長髮，在辦公室都將長髮綁成馬尾，像個藝術家，同事對他的裝扮也習以為常。

新北市警局某分局的刑事偵查佐，覺得頭髮較少，所以喜歡蓄鬍，卻遭前來督導的長官諷刺「你覺得你這樣好看嗎？可不可以剃掉」，雖沒處分，但言語並不友善。這名偵查佐認為，這是個人審美觀問題，加上身為刑警，蓄鬍較易隱藏身分，也容易接近特定族群，獲得更多線索辦案。

便衣刑警規定較寬鬆

督察人員解釋，制服警察穿著及應勤裝備都有制式規定，但便衣刑警與制服警察不同，常需跟監、埋伏甚至喬裝，因此鬍鬚、長髮、染髮，都有一定程度掩護作用，因此不會強制設限，重要的是要保持整齊乾淨。

警政署表示，服裝儀容的要求是為維護警察團隊的紀律與專業形象，無涉性別歧視或違反性別工作平等法，而考量警察執行職務特殊性，訂定「警察人員儀容禮節及環境內務重點要求事項規定」，要求員警執勤穿著制服時，應整肅服裝、儀容，以建立民眾對執法人員的信賴感與安全感，但對勤餘期間私領域的穿著、打扮，只要無涉警察制服或形象，均會充分尊重。