護髮戰爭 男警輸了 法官挺警署考績打丙

2017-10-27

留長髮被記17申誡、考績丙

〔記者吳政峰／台北報導〕保二總隊長髮男警葉繼元，認為自己蓄長髮被記17支申誡、考績丙等懲處作法違反「性別工作平等法」，提出行政訴訟打起「護髮（法）戰爭」，台北高等行政法院認定警方依所訂儀容規定執行處分，無關性別歧視，未違反性平法，昨判葉敗訴。本案為法院首次審理員警因髮式吃考績丙等的訴訟。

法官認為和性別平等無關

合議庭指出，警政署2003年為落實警察團隊紀律、維護警察專業形象、兼顧民眾觀感，訂定「儀容重點要求事項」，通令制服警察一律遵守，屬管理措施，如同雇主對員工的必要限制。

合議庭認為，儀容重點對於男、女員警儀容有不同要求，不違反性平法規定，無性別歧視，且儀容重點規範目的有別於性平法，法院應尊重。

北高行行政庭長許瑞助解釋，考績評擬需長時間觀察，因此由長官進行考核最適當，法院僅能在評擬有恣意濫用或其他違法情事時，作出撤銷或變更處分。

葉繼元落寞：一定會上訴

葉繼元昨落寞表示會上訴，他說，原以為法院能做出公正判決，遺憾被判敗訴，他2008年從警至今，歷經貼標籤、同事分化、甚至免職等痛苦，認為警方帶頭性別歧視。

葉繼元因性別認同蓄長髮，保二認為他屢勸不聽，2014年祭出36支申誡，功過相抵後未達18支免職門檻；隔年保二再記18支申誡，勞動部發函要求「不得密集懲處」，保二撤回1支，葉才保住工作。

葉表示，保二自行撤回1支申誡，代表知道懲處蓄髮違法，提告要求撤銷被打丙的原考績，並請求國賠50萬。

  • 綁起馬尾的葉繼元。（資料照，記者姚岳宏攝）

    綁起馬尾的葉繼元。（資料照，記者姚岳宏攝）

  • 葉繼元（右）與律師郭德田認為法院判決未考慮性平法立法目的，強調會上訴。（記者吳政峰攝）

    葉繼元（右）與律師郭德田認為法院判決未考慮性平法立法目的，強調會上訴。（記者吳政峰攝）

  • 台灣警察工作權益推動協會等團體在台北高等行政法院門口聲援葉繼元。（記者吳政峰攝）

    台灣警察工作權益推動協會等團體在台北高等行政法院門口聲援葉繼元。（記者吳政峰攝）

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