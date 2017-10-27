護髮戰爭 男警輸了 法官挺警署考績打丙

2017-10-27

留長髮被記17申誡、考績丙

〔記者吳政峰／台北報導〕保二總隊長髮男警葉繼元，認為自己蓄長髮被記17支申誡、考績丙等懲處作法違反「性別工作平等法」，提出行政訴訟打起「護髮（法）戰爭」，台北高等行政法院認定警方依所訂儀容規定執行處分，無關性別歧視，未違反性平法，昨判葉敗訴。本案為法院首次審理員警因髮式吃考績丙等的訴訟。

法官認為和性別平等無關

合議庭指出，警政署2003年為落實警察團隊紀律、維護警察專業形象、兼顧民眾觀感，訂定「儀容重點要求事項」，通令制服警察一律遵守，屬管理措施，如同雇主對員工的必要限制。

合議庭認為，儀容重點對於男、女員警儀容有不同要求，不違反性平法規定，無性別歧視，且儀容重點規範目的有別於性平法，法院應尊重。

北高行行政庭長許瑞助解釋，考績評擬需長時間觀察，因此由長官進行考核最適當，法院僅能在評擬有恣意濫用或其他違法情事時，作出撤銷或變更處分。

葉繼元落寞：一定會上訴

葉繼元昨落寞表示會上訴，他說，原以為法院能做出公正判決，遺憾被判敗訴，他2008年從警至今，歷經貼標籤、同事分化、甚至免職等痛苦，認為警方帶頭性別歧視。

葉繼元因性別認同蓄長髮，保二認為他屢勸不聽，2014年祭出36支申誡，功過相抵後未達18支免職門檻；隔年保二再記18支申誡，勞動部發函要求「不得密集懲處」，保二撤回1支，葉才保住工作。

葉表示，保二自行撤回1支申誡，代表知道懲處蓄髮違法，提告要求撤銷被打丙的原考績，並請求國賠50萬。