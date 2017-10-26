水電工「毒」家技藝 球棒變電動毒槽

2017-10-26

〔記者徐聖倫／新北報導〕一身好技藝卻走歪路！46歲男子陳宗瑩學歷不高，但對電子電路興趣濃厚，因此練就出一手好技藝，也曾擔任水電師傅，不料警方近日卻查獲，他將這身好本領用來裝設藏毒機關，將普通球棒的頂端改裝成「藏毒槽」，只要一接電就會自動緩慢滑出，精緻手藝讓資深刑警都忍不住說：「可以申請專利了！」

24日晚間8時許，新北市刑警大隊獲報至板橋區東門街某民宅緝毒，因員警事前掌握陳男對機巧裝置工法非常熟稔，故在搜索時特別仔細，見陳男背包內同時放有球棒與變壓器電線、電池，似乎有異，因此特別追問陳男，陳見難以抵賴，只好老實供出球棒就是藏毒裝置。

抄出安毒 共3人被法辦

陳男並現場示範給警方看，只見他將變壓器通電後，電線的正負極接在球棒尾端，球棒頂端就像一個小型電動抽屜般自動滑出，裡頭藏有90公克安非他命；此外，警方也在同室友人董男、黃女身上搜出大麻2公克，一併將3人帶回。警訊時，陳供稱毒品全是自用，來源已不記得，另兩名友人也是一起吸毒的朋友，訊後3人均依毒品罪嫌送辦。

警方調查，陳男有多起毒品前科，僅國中學歷的他，曾當過水電工，結果做著做著，懂的電子電路知識越來越多，最後竟然用來改造球棒藏毒，這異想天開的巧思，讓員警也不禁打趣說：「我當20年警察，還是第一次看到球棒藏毒！」

警方事後在球棒裡找到銅線圈、磁鐵等零件，發現陳是用了「電磁鐵」原理，利用正負極通電後，線圈迴路所形成的拉力、斥力，來讓藏毒槽前後移動，變成開啟、閉合的機關。