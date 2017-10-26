黃致遠︰每天只吃1片肉乾和1顆堅果

2017-10-26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕失蹤12天獲救的黃致遠，外界對他能在山上撐11天多大表佩服，他透露，背包中有未吃完的牛肉乾和堅果，每天吃1片肉乾和1顆堅果來果腹，晚上用瓦斯罐煮開500CC溪水當隔日的飲水，瓦斯用完後，就直接飲用溪水，曾嘗試吹哨子、頭燈打光、燒樹葉生狼煙求救，可惜效果不彰。

黃致遠表示，在雲海保線所附近遇上坍方落石，折返求援卻與隊友分開後，當天下著大雨，大崩壁土石崩塌，只好高繞，但上去後即感體力不支，往下看發現隊友已離開，沒辦法回去隊友原本等候地點，只好繼續往前走，卻不慎滑倒左胸挫傷，眼鏡也掉了，看不清楚狀況下，走到大崩壁後方溪谷等候雨停，第3天雨停，找到一處可棲身的倒塌樹幹形成的小洞，晚上有睡袋可以禦寒，白天即設法傳遞訊息讓搜救人員看到。

曾吹哨生狼煙求救

「一開始吹哨子、用頭燈打光！」黃致遠說，哨音和頭燈光線都無法傳太遠，後來改點火燒樹葉、樹枝生狼煙，可惜也竄不高。

黃致遠說，因是兩天一夜行程，糧食帶得不多，與隊友失聯後，背包裡還有一些牛肉乾及一點堅果，因不知會在山上待多久，一天只讓自己吃1片肉乾和1顆堅果，並用瓦斯罐煮開500CC溪水，裝在保溫瓶裡作為隔日的飲水。但最後幾天瓦斯也都用完了，也只好生飲溪水。

他表示，大前天因為糧食快吃光了，知道若繼續待著無法被救出，恐怕凶多吉少，因此開始往外走，直到昨日中午終於被救。