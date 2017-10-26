想著老婆孩子苦撐 山客失聯12天獲救

2017-10-26

〔記者陳鳳麗、廖淑玲／綜合報導〕45歲台塑麥寮廠員工黃致遠14日從南投縣仁愛鄉能高越嶺道下山，在雲海保線所附近遭遇坍方落石，折返求援卻就此失聯，歷經12天，昨日在能高越嶺道6.2到6.3k上方溪溝被尋獲，與搜救人員一同上山的黃妻及黃的兩名隊友見到他心情激動，而他開口的第一句話卻是「我好餓」，讓大家都笑了。

遇坍方 困在雲海大崩壁

黃致遠是在本月13日與鍾姓和林姓同事攀登能高山，14日從南投縣仁愛鄉能高越嶺道下山，於雲海保線所附近遇到坍方落石，折返求援卻從此失聯，他的同事等候到很晚，以為他已自行找到其他的路下山，兩人也開始往下走，想到登山口與他會合，想不到黃男並未下山，兩人趕緊報案，台塑公司也派員參與搜救工作。

南投縣消防局從當天行經大崩壁、曾與黃男短暫交談的山友提供之訊息，指「黃男說要折返到手機有訊號的地點打電話求援」，研判黃男應是在大崩壁附近失蹤。

12天來，共動員南投、彰化、雲林縣消防及民間搜救、林務局人員達370多人搜尋，林姓和鍾姓男子也每天跟著搜救人員上山找人，此外還有空勤總隊直升機5架次進行大規模的搜尋。

黃致遠的妻子林淑芬為虎尾若瑟醫院內科護理長，昨日一早也加入搜尋行列，昨日中午在能高越嶺道6.2到6.3k上方溪溝尋獲黃男，黃妻緊緊抱住先生，流下高興的眼淚，黃男開口卻說了「我好餓！」讓眾人笑了起來，搜救人員開心地放鞭炮感謝山神。

直呼好餓 與妻抱頭痛哭

南投縣消防局第二大隊長吳嘉宏表示，黃致遠14日求援遇到大崩壁，折返到6.5k後往上攀爬，因體力不支而留在原地，又因不慎滑倒胸部挫傷，及眼鏡掉了看不清楚而滯留原地兩天，後來見天氣放睛走到溪溝邊待援多日，兩天前往下走，昨日被找到。

黃致遠說，背包裡有睡袋、瓦斯罐和少許牛肉乾、堅果，就是靠這些食物和煮沸溪水喝，且不隨便亂走消耗體力，天氣好時就燒樹葉和樹枝生狼煙，但因位在溪溝處，煙只在山谷裡而未上竄，因此都未被直升機或搜救人員發現。

黃致遠下山被送到榮總埔里分院檢查後，昨晚即回到妻子服務的雲林若瑟醫院，眾人迎接他，高聲祈禱、唱聖歌，夫婦歷劫重逢抱頭痛哭。

黃致遠說，心中一直想著老婆及孩子，成為支撐他活下去的最大動力，而林淑芬則感謝所有同事支持與陪伴。