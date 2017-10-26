天道盟同心會開會決議 300萬「處理」土城角頭

2017-10-26

〔記者陳慰慈、余衡／新北報導〕新北市土城角頭黃義倫和天道盟同心會土城分會成員李尚哲爆購車糾紛，李將被黃嗆聲一事告訴會長林立昌，同心會因為與黃的舊仇加新恨，便開會出資300萬元買凶殺人，今年6月找來槍手林楊竣（見圖，資料照）近距離連開10槍擊斃黃，但林事後只分得5萬，新北地檢署昨依涉犯殺人等罪，起訴李、林等5人。

檢方另發現，綽號「大貼」的簡志鶴，因涉嫌與李接頭聯繫，並涉提供槍枝與酬金，已對簡發布通緝。

追分會長林立昌有無涉案

據悉，外傳前立委林國慶的姪子、同心會土城分會會長林立昌，曾因與黃義倫為爭奪10億土方利益而起衝突，林被影射指疑是槍擊命案幕後藏鏡人，而上月林立昌在宮廟發放愛心白米，便遭自稱要為黃復仇的槍手射殺重傷，因林立昌目前插管中無法製作筆錄，加上簡志鶴未到案，林立昌有無涉案？仍待查證。

林立昌也挨槍 人還在昏迷

而林立昌遇襲時身中多槍，經送醫急救並輔以葉克膜治療，雖仍需插管，但已能睜眼並對外界有些微反應，家屬盼奇蹟出現。

起訴指出，今年6月22日晚間近10時，黃義倫走到土城區莒光四村停車場，才坐上白色保時捷，就被林楊竣近距離開槍狙殺身亡，3天後，警逮林、謝、李男及保管作案槍枝的宋、陳男等5嫌到案。

檢警調查，今年4月，李尚哲代友人處理購車退款糾紛，與黃義倫爆口角，不滿遭黃嗆聲，將此事告知簡志鶴及林立昌，因黃與同心會有宿怨，同心會決定「處理黃男」，李透過友人謝龍宇牽線，找林楊竣當槍手。

林楊竣因缺錢花用，加上謝稱事成可拿200萬元，遂同意行凶，簡交付2把手槍及頭金酬勞100萬元給李，李帶林試槍，案發前一週，謝多次載林到黃停車的停車場勘查地形。案發後2日，簡再交付80萬元予李，便潛逃中國，李男等人實際只收到180萬元酬金。

檢警發現，林楊竣僅拿到5萬元，謝、李各拿35萬元、40萬元，認定3人均涉嫌參與殺人案分得酬金，剩餘款項流向仍待調查。

李尚哲到案後強調，並無殺死黃的意圖，僅跟林說：「射腳就好」；謝坦承牽線，對後續發展不清楚；林楊竣一開始承認拿錢殺人，指謝說：「反正給他死就對了，把子彈全部打光」，後又翻供稱5萬元是跟謝借的錢。