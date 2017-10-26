店家「交出」刷卡機 銀行傻眼

2017-10-26

〔記者李靚慧／台北報導〕針對刑事局破獲以「人工授權補登」跨國盜刷案件，銀行業者聞訊表示「無法理解」，因為設計「人工授權補登」機制的原始目的，就是為了防止盜刷，且收單行對特約商店的教育訓練中，即不斷要求不可讓陌生人或消費者碰觸刷卡機，遑論讓消費者操作刷卡機進而盜刷成功。

銀行業者指出，「人工授權補登」，就是當持卡人到特約商店刷卡消費時，因某種因素，導致無法即時獲得銀行授權，刷卡機台會顯示「call bank」字樣，要求商家依據刷卡機上顯示的電話號碼，致電銀行進行確認。

銀行業者解釋，刷卡授權失敗的原因有很多，最普通的是持卡人額度不足，商家可能會告知持卡人「刷不過」，詢問「有沒有別張信用卡」？

不過，即使額度充足，銀行為了防止盜刷，都會在系統中設計多項參數，當出現設定的參數時，系統就會拒絕授權，因此刷卡失敗。

銀行業者舉例，Ａ持卡人向來只在大賣場、餐廳等場所消費，今天卻突然跑去買鑽錶；Ｂ平常單筆消費金額均在千元上下，今天卻突然出現一筆高達3、40萬元的大額刷卡；Ｃ持卡人平常一天刷卡1、2筆或是數天刷一筆，但今天卻連續刷卡10筆，如果發生類似狀況，即使持卡人額度充足，還是可能「刷不過」，要求商店「call bank」，讓銀行與持卡人通話，確認持卡人身分、是否是本人消費。

銀行業者提醒，特約商店進行刷卡結帳時，除了需核對消費者卡片背面簽名與簽單上的簽名是否相符。最重要的就是不可以讓商店中負責刷卡以外的人員，輕易接觸刷卡設備，特別是消費者或陌生人。

因此，會出現歹徒藉由「人工授權補登」方式盜刷，收單銀行均表示「無法理解」，只能推測是商店被騙。