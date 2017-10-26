竹聯勾結星籍男 跨國盜刷600萬名錶

2017-10-26

〔記者邱俊福／台北報導〕以竹聯幫成員吳東諺為首的不法集團，涉嫌勾結新加坡籍李姓人士來台，持李男在新加坡的銀行所申請的debit card（金融信用卡），到汽車商、鐘錶行、珠寶行，裝成富商誘騙店家讓其自己操作刷卡機，再趁機將刷卡機改以「人工授權補登」方式（即離線操作）盜刷數千萬元，初步清查成功得手價值近600萬元的勞力士、AP、萬國錶等名錶10支，警方昨將吳等3人逮捕到案，李男則潛逃出境。

騙輸密碼 自行操作刷卡機

警方表示，debit card主要是視申請人的戶頭存款有多少錢，就可刷多少錢，類似國內的金融信用卡；而星國的李姓共犯所持有盜刷的3張debit card，帳戶內並無存款。

據透露，刷卡機的離線操作，主要是在無法與銀行連線時的情形使用，使用方式為持卡人撥打電話給銀行，銀行會給持卡人一組授權碼，持卡人再告知店家，將授權碼輸入刷卡機進行離線刷卡，而授權碼是作為銀行隔天查核之用。

因此，該集團持卡盜刷珠寶、名錶時，向店家謊稱國外銀行需輸入國外信用卡的密碼，才能通過，要求店家拿刷卡機給李男操作輸入密碼，李男拿到刷卡機後，偷偷改成離線操作，隨便按一組授權碼，便能刷卡，使商家誤認該筆交易成功而造成損失。

利用假日 銀行出現空窗期

該集團為延遲銀行發現時間，刻意選在週五及假日犯案，讓銀行無法隔天立即查核，等到銀行通知才知被騙。

警方初步清查，今年8月間，該集團在北市的鐘錶行，盜刷得手一支76萬餘元的AP錶，及共價值230萬元的3支萬國錶、一支勞力士錶，在台南的鐘錶行，也盜刷得手總價300萬元的6支勞力士錶。

警方表示，今年7月破獲竹聯幫成員涉嫌暴力討債及信用卡盜刷案後，進而查出其他成員涉嫌勾結外籍人士跨國盜刷，鎖定吳嫌等人後，發現他們犯案時，均開名車去盜刷，以向店家彰顯財力，並謊稱星國籍的李男為來台投資的大老闆，需購置名車、名錶及珠寶首飾等，博取商家信任。且李男每次犯案後，當天就搭機離境到香港。

東窗事發 星國男逃離台灣

警方昨將40歲吳嫌與共犯37歲陳翰諹、26歲張越閎等3人逮捕，現場起出遭盜刷得手AP手錶等贓證物，警詢後依詐欺罪、組織犯罪移送。