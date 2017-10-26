妻是長庚科大學生 襲胸狼拿她的磁卡進出

2017-10-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園市的長庚科技大學20日發生女大生在教學大樓遭色狼襲胸、強抱事件，警方追查發現涉案的是32歲陳姓保險業務員，他竟利用妻子的學生證刷卡，任意進出圖書館等管制區域，再跑到無門禁管制的教學大樓犯案，警方昨將他逮捕，檢察官以陳男有反覆實施犯罪之虞，向桃園地院聲請羈押，法官裁定5萬元交保，檢方不服將提抗告。

5萬交保 檢要抗告

20日晚間8點多，被害女大生走在教學大樓教師研究室外走道，躲在樓梯間的陳男突然竄出，一把抓住她頸部，對她熊抱、摸胸，還摀住嘴巴喝令不准喊叫，企圖將她拉到角落，幸好女大生奮力抵抗，機警高喊：「有老師在裡頭，不要太過份！」陳男擔心賊行曝光，才放手匆忙逃去。

警依卡追出行蹤

案發後，龜山警分局偵查隊長陳威宇率幹員與大埔派出所等成立專案小組追查，積極過濾校園監視器影像，教學大樓當時有進修部學生上課，晚間10點後才有門禁，案發時段非管制時段，警方拿著監視影像地毯式查訪，圖書館人員指認出，陳男當晚6點多曾進入圖書館，8點左右離去，但進出圖書館須刷磁卡（兼具學生證、圖書證、門禁卡功能），警方因此查出陳男持妻子卡片出入管制的圖書館。

警方昨將陳男拘提到案，起獲犯案時所穿的紫色外套；陳男供稱，其妻是長庚科大進修部學生，晚上上課，當天他送妻子到校後於圖書館等候，一時衝動跑到教學大樓對女學生襲胸。警方訊後依強制猥褻、傷害罪嫌將他送辦。

長庚科大將加強巡邏

長庚科技大學主任秘書范君瑜表示，案發後已要求保全增加校園巡邏頻率，並針對校內陰暗地點增設照明及監視設備；校方也在評估磁卡增加人臉辨識的可行性。