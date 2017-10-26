彰師大教授偷腥始亂終棄 博士小三砸屋獲輕判

2017-10-26

主動追求小12歲女學生

〔記者楊政郡、張聰秋／綜合報導〕退休10年的60多歲彰化師範大學特教系張姓教授，在校時是吳女碩士及博士班的指導教授，張男已婚卻主動積極對小他12歲的吳女獻殷勤，發展成師生戀，104年張男突傳簡訊說「要靈修」，即避不見面，吳女到他住處交涉，張男拒開門，吳女氣得踢破花盆等物；台中地院法官審理毀損案，痛批是張男先始亂終棄，和解條件又獅子大開口且有惡意，認為張男咎由自取，「其作為更值得非議」，吳女行為不當但令人同情，依毀損罪輕判拘役20日、緩刑2年。

10年後靈修為由拒見面

判決書指出，94年2月張男與吳女發展出師生戀，張男積極對吳女追求、獻殷勤，還資助購車、贈送不動產，展現對吳女真心，吳女提供的照片顯示，張男裸露上半身吳女站立後方為他染髮、張男還在2人住處打盹，宛如夫妻般親暱。

104年9月吳女突然收到張男簡訊，表示要去靈修，原以為10天就會回來，之後又說要繼續靈修，從此打電話不接，到張男住處也不見人影，失落的吳女常到張男住處觀察，順便為一起栽種的盆栽澆水。105年6月間，吳女看到張男出現在台中市住處2樓客廳，在庭院朝窗戶叫張男，張男不回應、不開門。

吳女叫囂2、3小時無回應，離去1小時返回，從窗戶又看到張男，但張男仍不理會，吳女一時情緒激動腳踢塑膠花盆，敲破數個玻璃，因張男不接她的電話，又剪斷市內電話線及網路線。

教授索賠「獅子大開口」

張男提告毀損，列出毀損花盆34個（法官認定數個）、玻璃14片（法官認定4片）、吳女朝屋內灌水20小時的水費500元（法官認定無證據），和解條件是賠償44萬餘元及10萬元捐吳女現任職的學校。法官一查，認為張男根本是獅子大開口，且吳女任職學校非公益機關，張男指定捐款，顯然是要給吳女難堪，有惡意，吳女不接受有理由。

法官詢問分手原因，張男辯稱吳女無故侵入住宅，但法官發現吳女的鑰匙是張男給的，不曾要求歸還。

法官認定 教授也有責任

法院審酌張男是有婦之夫，一開始是他主動積極追吳女，後來竟毫無理由、說明就斷絕聯絡，始亂終棄，所作所為更值得非議，依此判決。

彰化師大公共關係與校友服務中心主任蕭輔力表示，雙方當初交往時，學校未接獲相關通報，校方尊重司法判決。