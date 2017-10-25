羅秉成︰採法官審查 應防潛逃空窗期

2017-10-25

〔記者吳政峰、黃欣柏／台北報導〕各界對於現行限制出境制度多所詬病，修法已是社會共識，之所以遲遲未能修法通過，據悉就是卡在是否要比照羈押、監聽，從現行檢察官可逕行處分，改為依循「法官保留」原則，由法官審查後裁定。對此，昨日研討會上也有不少討論，雖會中未達成共識，但相關意見可望成為日後修法參考。

行政院政務委員羅秉成認為，檢察官過去已接連交出羈押、監聽等權限，若連僅存的限制住居（含限制出境）與傳拘權也交給法官，恐怕就要真正變成行政官，部分反對者可能有此考量；至於交給法官審查的好處是，可以避免檢察官獨權，但要考慮法官是否有人力可負荷，且為避免有心人趁法官審查空窗期潛逃，也應設計例外原則。

法官保留原則 各界無共識

輔大法律學系教授張明偉表示，若要採「法官保留」原則，又要避免法官負荷過大，或可參考美國做法，讓法官首次裁定可不交付理由，減少作業負擔，此外也可折衷來做，例如前3個月檢察官可逕行處分，期滿後要再繼續限制被告出境，就得向法官聲請。

律師謝協昌表示，限制出境屬替代羈押處分，且對人身自由侵害極大，建議一定要朝「法官保留」方向修法，此外輕罪的逃亡機率低，他認為可直接明文訂出標準，讓輕罪被告不必再受限制出境所苦；另前台大教授陳志龍與東吳大學法律系副教授王乃彥也都贊成應採「法官保留」原則。