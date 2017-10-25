打破戒嚴黑法 限境法制化刻不容緩

2017-10-25

〔記者黃欣柏、吳政峰／台北報導〕我國限制出境制度從未在法律上明文規範，各界不乏改革聲浪，人權團體昨特別召開「限制出境法制化」研討會，提供今天立法院委員版本作為修法參考；除立委柯建銘、蔡易餘出席外，另有官方代表的行政院政務委員羅秉成、高等法院法官錢建榮、法務部政務次長陳明堂等各界人士與會，盼能推動修正從戒嚴時期沿用至今的境管「黑法」，在防逃與人權之間找到平衡點。

柯建銘指出，目前限制出境並無法源依據，唯一根據是最高法院刑事庭於民國73年做成的決議，認定限制出境是限制住居的「方法」之一，因爭議極大，早就被列為司改重要項目，但因各界意見不同，始終未能修正通過。

解釋限境合法性 仍沿用戒嚴獨斷觀念

前台灣大學法律系教授陳志龍與輔仁大學法律系教授張明偉都認為，解嚴已經逾30年，卻仍繼續沿用最高法院於戒嚴時期訂定、保守又獨斷的法治觀念來解釋限制出境的合法性，是否妥當值得探討，修補此一法制漏洞已是刻不容緩。

錢建榮表示，目前限制出境可分為行政、刑事兩大類型，前者主要是針對欠稅者，且經過大法官解釋合憲，後者則是最高院從限制住居推導而來，目前實務上，只要被判刑6個月以上者，都會被限制出境，嚴重侵害人民遷徙、住居等基本自由，且因沒有具體法條，甚至連具狀向大法官聲請釋憲都有困難。

防逃與人權間找平衡點

錢建榮感嘆，目前限制出境可由檢察官或法官逕為強制處分或裁定，不但沒有期效限制，也不會發文通知被告原因，甚至被告獲不起訴、無罪判決或執行完畢時也往往不會主動撤銷，所以過去曾有人案件結束10年後仍被境管，以目前「地球村」概念來看，除了損及人民自由以外，也恐影響許多旅外工作者的財產權。

落跑比率低 應修法保障大多數不落跑被告的人權

羅秉成及陳明堂都說不代表機關的立場，但分別從人權律師及在大學教書的身分，都認為應該說出心裡的話，限制出境絕對有法制化的必要 ，不能漫無時間限制，在防逃及兼顧人權之間，於法制作業過程中取得平衡點。

台大法學博士、律師謝協昌認為，限制出境屬於羈押的替代方案，但羈押有期限與次數限制，限制出境卻沒有，造成有些人僅被判刑2、3年，卻被境管近10年，違反比例原則；他並提出數據指出，從102年到105年6月，一審被判有罪後，落跑的被告僅占整體的1.57%，二審有罪落跑者更低於1%，不能因為少數人棄保潛逃，就不去立法保障其他9成被告的權益。