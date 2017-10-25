霸凌害死台大碩士 軍方不當管教判國賠

2017-10-25

〔記者楊國文、涂鉅旻／台北報導〕台大物理碩士洪文璞9年前服役，被分發到陸軍特種作戰指揮部擔任預算財務士，服役5個月卻從營區跳樓自殺，洪母指控部隊長官辱罵兒子「白痴」，且狂操、刁難，兒子才跳樓尋短。高等法院更二審認為，洪文璞遭凌虐而罹患憂鬱症，其跳樓死亡和不當管教有因果關係，昨判陸軍司令部應國賠286萬多元，軍方可上訴，洪母不得上訴。

家長心如刀割 判軍方別再上訴

洪母昨天哽咽說「這還我兒子一個公道」，案件發生至今9年多，她出庭近20次，每次庭訊都會提到兒子被欺負、凌虐經過，讓她心如刀割，痛苦萬分，希望陸軍司令部不要上訴。

惡整洪男的上士副排長郝錚，已被依「上官藉勢凌虐軍人罪」判1年徒刑確定，其他多名軍中幹部也遭行政處分。軍方指出，現今對酒駕、軍紀案件、裝備遺失損壞等類案件會連坐處分，如為重大受矚目案件，高階將官也會自請處分，以示負責；軍方強調，現今申訴管道暢通、部隊訓練觀念改變，已無上級惡整下屬情事發生。

整人的副排長 已被判刑確定

洪母曾在民進黨立委尤美女陪同下舉行記者會，指兒子洪文璞從台大物理所畢業，97年3月入伍，下部隊時才27歲，因拒簽「放棄軍訓學分可折抵役期」切結書被刻意刁難、狂操和百般嘲諷，導致他情緒潰堤跳樓。陸軍主張部隊中的辱罵行為與不當管教，未必劃上等號。

一審認定，洪男自殺軍方有7成責任，判應國賠197萬元，高院改判不必國賠；更一審認定洪男入伍前無精神疾病，遭長官刁難後罹患憂鬱症而跳樓，判應國賠213萬元。更二審查出，洪自跳樓自殺前1晚，一直到自殺前14個小時內，遭部隊連長、輔導長等人持續「指正」12次，洪因不堪精神虐待而尋短，判須國賠286萬元。

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