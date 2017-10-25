跳樓壓死賣菜嬤 妻兒判賠520萬

2017-10-25

墜樓害命判賠首例

〔記者項程鎮、陳鳳麗／綜合報導〕罹患思覺失調症的林姓男子，去年爬到隔壁鄰居家頂樓跳下，林男墜地時壓死路邊賣菜陳姓阿嬤，阿嬤家屬提告求償，認為林男不想讓自家成凶宅，才選擇隔壁鄰居家跳樓，林男家屬則主張林因妄想症發作才墜樓；最高法院認定林男確經過考慮才選擇隔壁跳樓，判決林男家屬應在繼承遺產範圍內，賠償阿嬤的先生120萬元、5名兒子各80萬元確定。資深法官指出，本案是墜樓害命判賠精神慰撫金成立的司法首例。

爬到隔壁樓跳下亡

林男家屬表示，父親有精神疾病卻不被接受還判賠，家人根本無法負擔；賣菜阿嬤丈夫則說：「判決定讞也要對方肯拿出錢才有用，老伴枉死、家庭破碎，這種哀痛要跟誰說？」

最高法院認為，判賠關鍵在於林男攀爬到鄰居樓頂時，一度被樓下房客看見阻止而放棄，但林後來仍爬上頂樓跳樓，因此認定林男沒有喪失意識能力，否則不會被房客勸阻而暫時放棄。

跳樓者家屬稱沒錢賠

判決指出，66歲林男曾經營印刷廠，去年4月26日早上從住家頂樓翻越女兒牆，到隔壁鄰居家的7樓頂跳下，墜地時壓在擺攤賣菜的73歲陳婦身上雙亡。

陳婦家人提告求償，林男妻兒辯稱，林男有重度憂鬱症和妄想症，治療近20年無法改善，跳樓時判斷力和行為已達心神喪失程度，不是要置陳婦於死地；歷審皆判林男家屬敗訴。

台中高分院認為，林雖非故意害死陳婦，但他家前1樓空地曾租人賣芭樂，也知隔壁1樓外有老婦賣菜，卻爬到隔壁頂樓跳樓，應負過失責任。

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