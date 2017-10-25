爛胎上國道「爆」衝對向 拖板車撞死一家3口

2017-10-25

〔記者張軒哲／台中報導〕一輛胎紋幾乎磨平的拖板車昨在國道3號爆胎，害死一家三口！男子林世韋昨駕駛奧迪轎車載愛妻張雅怡與7月大寶貝女兒林星妤出遊，行經國三台中龍井路段，遭南下一輛滿載鋼材的拖板車因爆胎失控、衝到北上車道迎面撞上，林當場慘死，妻女送醫不治，拖板車司機東俊宏輕傷，案由檢警調查中。

拖板車胎紋幾乎磨平

警方調查，東男未酒駕，但爆胎拖板車的車輪胎紋幾乎磨平，顯示開車上路前忽略車胎狀況，涉嫌業務過失致死罪；員警痛批：「竟開這種沒胎紋的車上路，真的是害死人！」將東男送辦。事故發生後，拖板車打橫、鋼條散落，佔住北上全線車道造成嚴重塞車，南下車道也因車禍回堵。

挨撞轎車 車頂全沒了

警方調查，41歲林男駕車載著35歲妻子及女兒南下旅遊，前晚住宿台南市，昨天北返，下午3點15分行經國三北上189K時，南下車道由26歲東男駕駛、滿載H型鋼條的拖板車，從苗栗縣運至高雄途中，右後輪爆胎失控越過分隔島，高速撞上林男轎車。

拖板車高速衝撞輾過轎車，轎車車頂整個遭掀蓋，林頭部重創當場死亡，張女和女兒卡在車內，消防器材車到場破壞車體後，先拉出張女，驚見嬰兒安全座椅被壓在駕駛座下，趕緊救出女嬰，2人被送至沙鹿光田醫院救治。

光田醫院急診部醫師彭楷瑜表示，母女2人抵院時已無呼吸心跳，女嬰顱骨破裂，母親額頭有穿刺傷，均傷重不治；拖板車駕駛東男案發後驚嚇過度，蹲坐現場路邊低頭不語。

開上國道 務必檢查輪胎

警方指出，拖板車的車輪胎紋幾已磨平，研判因而導致爆胎的可能性很高。國道警察局泰安分隊長陳繼昌建議，大車應定期檢查胎壓，出門上路前檢查胎紋及輪胎是否有裂痕，且每5年內最好更換輪胎。