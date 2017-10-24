當35年幽靈女 為兒治病辦身分證

2017-10-24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市王姓女子去年在醫院產下一子，因她無身分證明醫院無法開立出生證明，加上男嬰治療黃疸，在沒健保下，生產與醫療費用高達40萬元，王女只好向台中市大安區戶政所求助，警方一度懷疑王女是通緝犯或中國偷渡犯，但戶政與警方追查王女戶籍資料、比對指紋檔案，皆無所獲，最後依「無戶籍人口補辦戶籍登記」讓王女拿到身分證，脫離35年黑戶身分。

36歲的王女自稱命運多舛，未上過學，因擺地攤結識31歲吳男同居懷孕，去年謊報友人身分證字號入院產下一子。

王女去年在吳男陪同下，向吳男戶籍所在地大安區戶政所求助，戶政所主任江玉鈎指出，王女自稱出生於台中，童年記憶唯一印象是曾祖母，6、7歲時曾祖母過世了，被輪流寄養於不同親友的家庭，12、3歲時，寄養的夫妻未善待她，因此離家與男友同居，她曾到新北市的海鮮餐廳當服務生，後來到夜市擺攤賣衣服多年。

王女稱靠看電視自學識字，需要就醫時就借朋友的健保卡，遇臨檢也以未帶證件，或謊報朋友身分證字號順利過關。吳男跟王女交往時，一度懷疑王女已婚，才不敢出示身分證，直到產後還拿不出證件，才相信她過了35年「黑戶日子」。

求助戶政所 終結黑戶日子

王女指出，如果沒生孩子，就這樣低調過了一生，直到產子後，才知沒有身分的不便，決心向戶政所求助。江玉鈎指出，王女長相清秀，濃眉大眼，談吐得宜，國、台語流利，不像未受過教育，但透過10餘個警政跟戶政單位，皆未有相關戶籍或犯罪紀錄，1個月後讓王女拿到身分證，也領回多數醫藥費，夫妻也開心登記結婚，與戶政所人員分享油飯。

台中市政府民政局戶政科長許繼協指出，王女個案是依據「無戶籍人口補辦戶籍登記」，一切符合程序與流程辦理。