執行署帶看凶宅 4組搶 首拍成交

2017-10-24

〔記者王俊忠／台南報導〕凶宅一般人望之卻步，行政執行署台南分署卻針對台南市南區一處65坪的凶宅，首度推出帶民眾看法拍凶宅活動，標的物只有建物本身，土地是台南市政府所有，得標者需再向市府承租土地，拍賣底價188萬5000元，吸引4組民眾預約看屋，日前第1次拍賣就順利以203萬元賣出，得標價還高出底價14萬5000元。

得標價還高出底價

某公司10多年未營業，積欠南區國稅局與南市稅務局房屋稅與營業稅共7、8萬元，行政執行署台南分署日前查封該公司位於南市南區大林里的民宅建物，發現該1樓平房格局的建物空置多年、位在體育場與學校附近，生活機能佳、是法拍好標的。

但執行人員從附近鄰居得知，該宅於5年前曾發生外人擅自入屋燒炭自殺事件，成為凶宅，必須標記，由於凶宅行情普遍不高，為提升買氣，讓不避諱的民眾能親自了解凶宅屋況，台南分署破天荒辦理帶民眾看法拍凶宅活動，凶宅拍賣公告一出就有4組民眾預約看屋。

據了解，到場看屋民眾頻頻詢問執行人員，購買意願濃厚，首件帶看凶宅案10月17日第1次拍賣，拍賣底價188萬5000元，當時的4組看屋民眾中，有1組出價203萬元標得，比底價高出14萬5000元。

該屋閒置 遭入侵自殺

台南分署表示，登記資料顯示，本件標案建物是公司所有，土地是市府所有，建物應是閒置多年才會被外人入侵自殺。台南分署說明，得標民眾以203萬元買到的是1樓建物本身，建物合法登記坪數65坪，因土地是台南市政府所有，得標者需再向市府承租土地。