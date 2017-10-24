手汗DNA留胸罩成鐵證 男猥褻檳榔西施判6月

2017-10-24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕簡男深夜前往檳榔攤找西施小梅（化名），慾火焚身的他強扯小梅內衣褲，三度強拉她到後方企圖性侵，小梅抵死反抗，簡男洗手滅跡逃逸，但手汗卻在胸罩留下DNA，新竹地院依強制猥褻罪判刑6月。

小梅指控，去年11月某日清晨4點多，簡男前往檳榔攤要求一同飲酒聊天，簡男3度強行從檳榔攤櫃台，拉小梅至後方休息區，親吻小梅脖子及嘴唇並上下其手。小梅不甘受辱報警，檢警在小梅胸罩採得的手汗男性染色體型別，確認是簡男的DNA，簡男無法狡辯，審理時坦承犯案。