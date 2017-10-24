驚悚！長庚科大女 校內遭摀嘴襲胸

2017-10-24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區長庚科技大學一名女學生，20日晚間8點多獨自到校內第三教學大樓交作業，離開時在4樓走廊，遭戴黑框眼鏡的壯男熊抱、襲胸，女學生拚命掙扎、尖叫，對方一度企圖摀住她嘴巴，還想將女學生拉到監視器鏡頭死角，所幸女學生高喊：「還有老師在裡面，不要太過分！」色狼才罷手逃離。

高喊「還有老師在裡面」才脫身

受害女學生事後通報校方並驗傷報案，友人將這段「驚魂記」PO上網，提醒其他女學生要小心安全。龜山警分局大埔派出所獲報，調閱監視器影像發現，歹徒疑從教學大樓逃生通道潛入，已請校方協助辨識影片中男子是否為校內人士，警方並依歹徒逃逸路線追查行蹤。

警方說，根據監視器拍下的犯案過程顯示，該名男性歹徒疑似早已埋伏在走廊樓梯口等待下手目標，見女學生獨自經過時，突然現身將她抱住，歹徒身高約180公分、十分壯碩，犯案時戴著黑框眼鏡。

教學大樓夜間上課 10點前無門禁

校方表示，由於晚間仍有進修部上課，教學大樓在晚間10點前，並沒有門禁管制，但走廊上都設置監視器，該男子犯案時一度想將女學生拉到鏡頭死角，幸好女學生機警、尖叫大喊：「還有老師在教室、辦公室！」歹徒聽到後嚇了一跳，鬆手逃逸，教官、老師接獲通報立即協助報案，全程陪同製作筆錄，校方除通知家長，也啟動諮商機制，並加強校園安全管理措施。