保溫瓶內膽超厚 拆開赫見海洛因

2017-10-24

容量僅一半 73瓶藏30.5公斤

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕馬來西亞毒梟將海洛因藏在73只保溫瓶闖關，海關發現標示容量1公升的保溫瓶，實際容量怎麼只有0.5公升（500毫升），懷疑裡面有「鬼」，敲開保溫瓶底部，果然查獲30.5公斤海洛因毒品，並與馬來西亞檢警聯手，在吉隆坡第二國際機場，另查獲254公斤K他命毒品，總計攔截黑市價4.4億元的毒品。

檢調接獲線報，馬來西亞毒梟利用保溫瓶、茶葉袋，夾藏海洛因及K他命，從馬國空運來台企圖闖關。

追上游 擋254公斤K他命

其中90只保溫瓶於9月間運抵台灣，關務署台北關人員查驗時，發現貨物從馬國出口，包裝卻寫著中文，拆開查驗保溫瓶開口狹小、手伸不進去，內膽又異常厚實，標明容量為1公升，目測卻只有0.5公升，懷疑保溫瓶裡有「鬼」，透過X光機及緝毒犬查驗可疑後，持鐵鎚等工具敲開底部，果然發現毒梟以鋁箔包裹海洛因毒品，塞進保溫瓶底部及內膽空間闖關，90只保溫瓶中有73只藏毒，其餘17只內部改以沙子填充，以補滿貨物缺少的重量，查獲海洛因共30.5公斤。

桃園地檢署、調查局桃園市調處查出，領貨人為2名馬國籍男子，且疑似警覺貨物被攔已倉促出境。檢調與馬國皇家警察聯手追查上游，再從2名馬國男子託運資料中追查，本月18日於吉隆坡第二國際機場，從準備飛往台灣班機託運的18箱服裝中，查獲夾藏在鐵觀音茶葉包的248包、254公斤K他命毒品，但毒梟下落不明。

檢調指出，依今年8月毒品價格調查報告，海洛因小盤價每公克約3032元、K他命約1210元，總計284.5公斤海洛因及K他命，估計黑市價高達4.4億元。

檢調指出，負責領貨的2名馬國男子，來台僅短暫停留10天，背後疑為跨國毒品走私集團操控，至於毒品可能流向為轉運至他國，或在台灣境內販售，將持續追查源頭毒梟釐清。