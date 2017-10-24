追毒趴命案 意外逮販毒博士講師

2017-10-24

張嫌利用三溫暖掩護販毒

〔記者王冠仁、張安蕎／台北報導〕台北市「光馬三溫暖」去年發生男客吸毒猝死事件，警方鎖定有毒販潛藏其中販毒、搞毒趴，本月21日重兵前往查緝，意外逮獲擁有博士學位的國立台北大學講師張億平涉嫌販賣安非他命毒品，員警痛斥：「你這樣怎麼當老師？」張低頭不語，連同陳姓負責人及5名吸毒客人一併偵辦。

警斥：你怎麼當老師

警方指出，去年底，一名男子在台北市萬華區昆明街「光馬三溫暖（改名前為彩虹會館三溫暖）」內猝死，在遺體上發現毒品反應，相驗證實是吸毒後急性中毒猝死，警方後來連續接獲毒品交易的檢舉，研判有毒販以三溫暖為掩護販毒，佈線追查。

本月21日凌晨，萬華分局上門查緝，發現場內24名男客中，有人神情恍惚，疑似剛施用毒品，為避免串證及滅證，警方將男客們與54歲陳姓負責人集中控管，以兩人一組方式，依序帶到置物櫃領取衣服、包包、證件，警方在40歲男子張億平的包包內，發現殘留安非他命殘渣的藥罐及毒品吸食器，進一步查出他是國北大講師。

警方調查，張男畢業於台灣大學中國文學系博士班，目前在包括國立台北大學在內的多所大學兼課當講師，專長是中國思想史、中國哲學史、佛學、道教學術及中國古典小說等領域，經常在網路上分享文學、佛學等相關文章、新聞。

張男告訴警方，近半年來都利用三溫暖為掩護販毒，自己也會在場內吸食助興；三溫暖陳姓負責人供稱，不知道顧客在店內吸毒，但坦承自己有在店內吸毒。警方將張、陳與5名承認吸毒的男客共7人依毒品罪嫌送辦，其餘18名男客採尿送驗。

警方表示，陳姓負責人在場內播放A片供顧客欣賞，另遭警方依妨害風化送辦。

台北大學︰依法規處理

國立台北大學表示，張男為中文系兼任師資，兼任大一國文課，平常表現良好，也頗受學生歡迎，校方將另聘教師代課，以維護學生受教權益，待瞭解相關案情後，將依大學法及教師法的規定處理。

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