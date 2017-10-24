子彈不長眼 管理鬆散會出人命

2017-10-24

記者姚岳宏／特稿

警政署三令五申，要求落實械彈管理，嚴禁員警服勤時擦拭槍彈，且「槍不要對人」，但就是有人便宜行事，不照規定來做，凸顯基層警認知不足、訓練不夠、械彈使用觀念散漫，管理也不到位；這次幸只是誤傷同僚，如果警界再不記取教訓，痛切檢討，子彈不長眼，不是每次都這麼幸運！

去年國道警局岡山分隊郭姓男警，也是在槍枝保養時意外走火，子彈貫穿自己左手掌，跟土城分局黃姓女警一樣，都是少了「拉滑套兩次」及「檢查槍管」的動作，導致子彈還在槍身內卻不自知，完成最後一動「扣下扳機」後卻傷己傷人。

前年6月，台北市康寧派出所一名個性迷糊的天兵女警，領完槍及1排（10顆）子彈出勤，卻把子彈遺忘在備勤室泡茶桌上，當時顏姓所長知悉後暴走抓狂，以髒話辱罵女警，怒譙「妳不是掉一顆，是掉一排耶！」氣得朝女警砸椅子。

當時這段暴走影片遭有心人流出，所長黯然下台，雖然有人指所長情緒控管不佳，但為何他大發雷霆，就是因為槍彈使用及管理，不容一丁點疏失，漫不經心的態度，會讓一起上班同事暴露在極大危險中！警槍打擊犯罪，也是警察的第二生命，每天出勤槍就不離身，事後的清槍、保養都有標準SOP程序，「沒有一個動作是多餘的」，基於安全起見，絕不容打折扣。

昨發生黃姓女警誤擊同僚事件後，有人笑說女警對槍比較沒辦法，其實這無關性別，不管男警或女警，對人命安全的重視都要同等看待，如果平時做好，上級也有要求，對槍械的正確處理程序應熟練到成為反射動作才對，就算精神再不濟，每次清槍動作的卸彈匣、兩次拉滑套、檢查槍管是否清空，朝下扣扳機、不准對人，這些標準動作皆完整做出來，就像吃飯一樣，怎麼可能還會發生意外？