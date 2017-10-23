毒鴛鴦躲查緝 槍枝拆解藏冰箱

2017-10-23

警埋伏一天 一度以為等無人

〔記者王冠仁／台北報導〕男子李宇軒與女友羅秀梅疑似從事毒品買賣，為防範黑吃黑持仿金牛座改造手槍防身。警方到李男住處外埋伏，等一整天卻沒見到人，一度以為破功，直到太陽西下才見到他與羅女，並在他住處內找到為了躲避查緝而藏在冰箱、油漆桶等處的槍枝零組件。警方問李整天在外忙什麼？李才說他當天得知女友外出找出獄的前男友，氣得出去找人並與她吵架，令警方哭笑不得。

警方調查，有宮廟背景的37歲男子李宇軒，數月前結識41歲女友羅秀梅，兩人互有好感進而交往，並在李男的台北市安康路租屋處同居。不過，警方追查一宗毒品案的上游，發現李男疑似涉及毒品買賣，進一步發現他為了防範毒品交易黑吃黑，平時都會帶著一把仿金牛座手槍防身。

防黑吃黑 男平時攜槍防身

李男、羅女行蹤被警方掌握後，警方日前早上9點多到李男住處外埋伏，但時間一分一秒過去，埋伏幹員卻遲遲沒有發現兩人身影，「會不會風聲走漏人跑了？」警方不死心繼續守候，直到下午5點多，才見到李男與羅女一起返回住處，上前逮人。

警方在李男住處內搜索，找到一把看起來像是玩具槍、槍身為雪地迷彩的改造手槍，李男辯稱「這是玩具槍」，但警方細心搜索，最後在衣櫃上方、冰箱、陽台油漆桶等處發現被李男拆解再分別藏放的槍管、撞針、複進桿、彈簧、子彈等，李這才承認擁槍，但聲稱槍枝是一名已過世友人寄放。

搜出槍彈、毒品 兩人送辦

警方除查扣槍枝外，還在李男住處內查獲子彈6顆、重1.5公克的毒品安非他命2包，將李男、羅女依槍砲、毒品罪嫌送辦，並擴大追查槍枝來源。