醉漢毆友再跳河 2勇警下水救命

2017-10-23

男上岸時無呼吸心跳 搶救後仍陷昏迷

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區吳男酒後情緒失控，拳打腳踢好友後竟跳下淡水河，淡水分局警員賴欽文及張詩永據報趕抵，見他快滅頂，賴員先跳河救人，抓住吳男後大喊：「我快沒力了！」隨後趕到現場的張詩永眼見同袍即將體力不支，也奮不顧身跳河拉住賴員。吳男被救起時已無呼吸心跳，搶救後雖恢復生命跡象，但目前仍在加護病房昏迷中。

警方調查，前晚10時許，45歲吳姓男子與42歲林姓好友相約在淡水河岸馬偕銅像前喝酒聊天，但吳男疑似不勝酒力，先是大聲咆哮，又對著好友拳腳相向，2人爆發肢體衝突，引起其他遊客注意，最後吳男竟一路衝向淡水河，跨越護欄一躍而下，嚇得民眾趕緊報警。

雙腳遭藤壺割傷 張員︰只想救人

淡水分局中正路派出所警員賴欽文獲報後第一時間趕抵現場，由於當時適逢漲潮，眼見吳男已快滅頂，他二話不說當場跳河救援，單手抓住吳男，一手緊緊抓著繩子，雙腳則是不斷踢水，一邊大喊：「我快沒力了！」隨後趕到現場的警員張詩永眼見同袍即將體力不支，也奮不顧身跳河，在旁緊緊拉著賴員。

最後消防人員下水將3人拉回岸上，經查先落水的吳男已無生命跡象，送醫後雖恢復呼吸心跳，但仍在昏迷中；跳水搶救的張員雙腳被藤壺割傷，包紮後無礙。

林男事後向警方供稱，吳男喝醉後突然失控，對著他頻頻揮拳，雙方一陣拉扯後將他推倒在地，隨後跨越護欄跳河，他想拉也來不及。由於吳男目前仍在加護病房內，詳細案情待進一步釐清。

消防員︰先報案 勿貿然跳水救援

英勇跳水救人的賴員與張員事後受訪則說，當時一心只想救人，並未考慮到危險性；資深消防隊員則對此呼籲，如民眾遇溺水待救的案件，第一時間務必撥打電話報案，再尋找有浮力的物體，或是繩子、細長狀硬物等供溺水者抓取，勿貿然下水救人。