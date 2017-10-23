闖司馬庫斯巨木林 2男窩樹洞抗寒獲救

2017-10-23

〔記者黃美珠／新竹報導〕朱、劉與林姓3名大學同窗前天下午從新竹縣司馬庫斯登山口要進入巨木森林，走了4公里後 ，朱、劉2人疑天黑要折返下山，林男以巨木森林就在前方1公里處，決定隻身前往，後來2人改變心意，回頭追趕林男，3人疑先後進入環繞巨木群的環形步道，致腳程較快的林男下山時雙方沒碰到面，2人為躲避寒氣在樹洞過夜，林男下山後，不見同窗身影報案，救難人員昨上山救援，巧遇下山的2人，虛驚一場。

友人報警 虛驚一場

搜救人員直言，這樣的「虛驚式」失聯意外，顯現國人出遊欠缺妥善的規劃和準備。

入夜氣溫降到10度

司馬庫斯前晚雖沒下雨，但很快就天黑，入夜後氣溫降到攝氏10度。步道從登山口到巨木群雖平坦好走，單程只有5公里，但林蔭蔽天，下午才進入，很快就伸手不見五指。

縣府消防局表示，林、朱、劉3名大學同窗大前天抵達司庫的露營地，前天下午2點，3人在沒有照明、飲食等裝備下就走入巨木森林。走到約近4公里處，朱、劉2人疑因天黑、沒燈光設備提議折返，林男認為巨木群就在前方放棄可惜，決定隻身前往。後來朱、劉2男不想讓林男落單，猶豫一陣後回頭去追林，但始終沒遇到。

林男前晚約9點回到營地不見2人，跟露營地負責人反映，山青上山尋找無果，昨早報案尋人。

搜尋人員昨在巨木步道約2公里處發現2人，2人狀況良好，只是一夜沒吃、沒喝，也不敢睡。

2人沒吃沒喝 也不敢睡

2人指出，他們受困在巨木森林，氣溫越來越低，為躲避寒氣，在巨木底下樹洞窩身，直到天色發白趕快下山。