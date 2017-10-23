有膽猥褻 事後推卸 單車男翻供警要「電」他

2017-10-23

〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓男子到腳踏車店幫輪胎打氣，見國一女學生小珍（化名）獨留店內，涉嫌自後熊抱、襲胸並強拉她的手摸他下體，小珍掙脫向哥哥哭訴、報警，王男應訊時坦承犯行，法院開庭時卻翻供，反咬警方逼供，不然要「電」他，法官不採信，判王男3年10個月徒刑，可上訴。

小珍指控王男於去年10月間，她到伯父的腳踏車店拿東西，王男騎單車進來打氣，見店裡只有她，便靠近說給她1000元，約她隔天到海水浴場，要聊學校上課的事情，她不理會欲離開，王男突然從後方熊抱，並摸捏胸部幾下，她轉身閃躲。

王男不干休，還強拉她的手摸他的下體，被害人掙脫逃離向哥哥哭訴，兄妹告訴父母報警處理；警方找到王男訊問，他坦承襲胸，但否認拉小珍的手摸他的下體，被依妨害性自主罪嫌起訴。

高雄地院審理時，王男翻供，否認猥褻小珍，辯稱遭警方恐嚇若不承認就要「電」他；警方否認刑求或恐嚇被告，強調此案是小珍報案，員警沒有任何績效壓力，更不需屈打成招。

偵訊光諜證說謊 法官判有罪

法官調閱偵訊光碟，發現王男接受員警訊問時，一度因自身未坐穩，致在椅子上差點往後倒，在旁員警還擔憂他跌倒，站其身後以雙手護住，但警方雙手並無碰觸到王男身體，更沒有王男所指控被電的情形。

另王男在偵訊過程中時而微笑、時而抓頭告訴員警：「你這樣講就好」等語，不時點頭示意聽得懂，偵訊過程員警口氣平和，故不採信王男指遭警方恐嚇說詞，認定王男猥褻小珍，判決有罪。