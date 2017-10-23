投保竊盜險 貪男自導自演失車記

2017-10-23

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子買1輛中古車並投保60萬元竊盜險，他卻自行將車開走藏起來，向台中市警方謊報遭竊詐領保險金，警方查出他藏完車後，騎媽媽名下的機車離去，揪出自導自演詐保的陳男，陳男偷雞不著蝕把米，反吃上詐欺等官司被送辦。

誤導警方一定是車行搞鬼

警方調查，50歲陳男今年7月間以46萬元購入中古車，並投保60萬元丟車賠車竊盜險，8月底他趁天雨及夜間視線不佳，步行到自家附近的車子停放處，開往東區一處人煙罕至空地停放，9天後報案車輛遭竊，陳男為誤導員警偵辦方向，還刻意強調車剛買不久就被偷，一定是車行或前車主搞鬼。

藏好車後騎媽媽機車露餡

警方到場勘察後，發現1名身穿雨衣、頭戴安全帽步行到車輛附近的男子涉重嫌，但天雨、視線模糊難辨，警方擴大調閱路口監視器畫面，交叉比對竊嫌偷車後所騎乘的機車，發現竟是陳母名下所有，因而揪出竊嫌就是報案的陳男，為詐領保險金自導自演的失車記。

陳男到案後原矢口否認，員警攤開所有跡證才坦承，因投資失利才犯案，警方通知保險公司前來協助調查時，保險員表示，依該車現值僅能理賠42萬元，直呼：「這下沒賺到還吃上官司，真是得不償失。」訊後全案依偽造文書、詐欺等罪嫌送辦。