未戴安全帽 樂團少年機車雙載 下坡自撞1死1重傷

2017-10-23

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕台中市東峰國中朱姓、鄭姓國二同班同學昨天無照騎機車雙載，前往太平東汴山區，下午1點多行經下坡道，疑失控自撞路邊護欄、水泥基座後摔車，因2人都沒戴安全帽致頭部重創，騎機車的朱生現場沒了呼吸心跳，送醫急救後不治，鄭生頭部受傷意識不清，送醫急救後在加護病房觀察。

警方調查，14歲朱生昨騎機車、13歲鄭生坐在後方，昨下午1點多行經太平區山田路，靠近長興橋前的下坡道時，不知何故失控，先擦撞路邊的水泥護欄，接著撞上風景區指示牌的水泥基座後摔車。

救難人員趕抵發現，朱生頭部撕裂傷，沒有呼吸心跳，鄭生頭部撕裂傷意識不清，立刻將2人送醫，朱生傷勢嚴重，急救半小時後不治，鄭生昨天下午3點多轉至中國醫藥大學附設醫院，檢查後發現雙側硬腦膜下腔出血，手術後轉神經外科加護病房觀察。

無駕照 長輩竟借車放行

警方指出，現場沒發現安全帽，懷疑2人都沒戴安全帽，傷勢才會這麼嚴重。而該輛機車初步調查為朱生的1名長輩所有，至於這位長輩為何會讓朱生騎走、為何無攔阻及事故發生經過，將調查釐清。

兩人同班 2週前才首度公演

東峰國中校方指出，2名學生是同班同學感情極佳，2人均乖巧且主動積極，學校組創意打擊樂團，2人自告奮勇報名，練習時認真負責，2週前才在大墩文化中心首次公開演出，教師印象中2人極乖巧，消息令校方驚訝又遺憾，會協助家人處理後續事宜。