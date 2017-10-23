重機騎士撞飛10米 工程車奇蹟接住

2017-10-23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕陳男前天騎乘1300cc川崎大型重機，在台南市的台3線，與要轉彎的轎車擦撞，陳男被撞飛約10公尺，所幸被行進中的工程車「接住」，落在後方車斗上，並未直接摔至地面，減輕傷勢，目前雖住院，無生命危險，由於一旁有座土地公廟，圍觀民眾驚呼「好佳在」，直呼是神明保佑。

民眾驚呼神明保佑

玉井警方調查，33歲陳男前天上午騎著日本川崎重機，行經台3線中正路，由玉井往楠西前進，38歲楊女開轎車從楠西往玉井行駛，於路口要左轉大成路時，兩車發生擦撞，騎士遭撞飛。

當時楊女的車從台3線要轉大成路，一輛工程車剛好駛過，陳男遭撞飛約10公尺，不偏不倚落在緩速行駛於外側車道的工程車後車斗上，他落下後，被道路施工相關標示牌卡住，轟然巨響讓車上的人嚇到，在距離車禍現場約40公尺處停車查看，發現後車斗有騎士，趕緊協助救援。

目擊車禍民眾找不到陳男掉到哪裡，直說「人到哪裡去了？」後來發現人未落到地面，而是掉在工程車後車斗。

玉井消防分隊趕往搶救，熱心民眾以螺絲起子將標示牌拆解，順利讓陳男脫困，但因重摔，受傷部位在下半身，陳男一直喊痛，但意識清楚。玉井消防分隊將陳男送往麻豆新樓醫院，因骨盆骨折，再轉往永康奇美醫學中心，目前在加護病房。

現場轎車車頭及重型機車都嚴重毀損，民眾直說是工程車接得準，讓陳男被撞飛後有了緩衝，減輕傷勢，若直接拋飛落地，後果不敢想像。而肇事現場旁有座福德爺廟，民眾認為是土地公保佑，讓陳男逃過一劫。

陳男騎的是紅牌大型重機，民眾依其配備估算，市值90萬元以上，這次受到撞擊後，恐將報銷。開車的楊女右胸挫傷但無大礙，警方表示，這起意外是轎車路口轉彎未停等直行車、重機沒有留意車前狀況所致，至於是否車速過快等，相關肇事責任待釐清。