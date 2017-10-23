醉愛「臺灣」老外刺臉 酒醒嚇壞 太太氣炸

2017-10-23

醉後大丈夫台灣版

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕簡直是電影「醉後大丈夫」翻版！英國男子羅翰前天酒醉後，走進高雄某刺青店，要求刺青師傅在他額頭刺上「臺灣」兩字，清醒後嚇了一大跳，希望有人幫他去除刺青，引發網友熱議，認為刺青店太沒道德，刺青師傅韋丞昨喊冤表示，指這名老外入店後對答如流，「是清醒的」，他多次詢問：「你確定要刺在臉上？」羅翰始終回答︰「對」，事後羅翰很滿意，不僅拍照還和他互加LINE成為好友。

刺青師︰羅翰刺完還傳讚

引發議論的32歲英國人叫PAUL，來台已12年，也娶了台灣老婆，他有個中文名字叫羅翰，平日在高雄市鹽埕區經營1間小酒吧，賣英式早餐與酒，還兼教英文。

刺青師傅韋丞表示，前天凌晨，羅翰滿身酒味走進他的刺青店，說他很愛台灣，想在額頭刺「臺灣」2字，也要求在下巴刺上綠色的台灣圖騰，他詢問多次：「你確定要刺在臉上？」羅翰始終回答︰「對」。傅韋丞說，老外用國語告訴他「我要在額頭刺青『臺灣』」，老外還上網秀出「臺」字，強調想刺青的是「臺」，不是「台」。提醒若刺在他要求的位置，可能會被警察攔下，客人回他「沒關係，因為我認同臺灣，我會很開心」。

傅韋丞說，他花了近1小時完成刺青，羅翰很滿意，不僅拍照還和他互加LINE成為好友，他傳刺青照片給羅翰，羅翰還回傳比讚的貼圖。

羅翰昨受訪時說，他不常喝醉酒，當天在店裡獨自喝了幾瓶啤酒就醉了，上網搜尋24小時營業的刺青店，他依稀記得要刺青師把「臺灣」刺在額頭上，師傅開價5千元，等開始刺了以後，他完全忘記後面的事。

羅翰表示，他酒醒後嚇了一大跳，太太見狀氣炸了，他趕緊到其他刺青店求助，希望去除額頭的刺青，也希望能有醫師幫忙去除刺青，「可是我不怪刺青師傅，是我要求他做的！」

羅翰︰若沒醉會刺其他部位

記者發現，羅翰除了臉上新增的刺青，右臂也有台灣圖騰刺青，他說那是1、2年前在高雄另一家刺青店刺的，花了3千元。他的左臂也有日文名刺青，背部是龍的圖騰刺青。羅翰強調，他愛台灣，認同自己是台灣人，不是中國人，但因爛醉，才會刺在額頭上，「如果沒喝醉，會刺在身體其他部位」。