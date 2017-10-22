男警偷查美女警個資 忘關「小神捕」被抓包

2017-10-22

〔記者林嘉東／基隆報導〕被警員稱為「小神捕」的M-Police（警用行動電腦），功能強大，是警方查緝犯罪的利器，基隆卻有男警拿來查詢10餘名漂亮女警的「身世」，還把所查資料以手機翻拍收藏，男警辯稱「只是一時好奇」，督察科將其記兩小過並調職。

基隆市警局督察科本月中旬接獲二分局信義派出所通報，指陳姓警員於深夜值勤時，利用M-Police偷查同所女警個資；督察人員發現，陳員所查以年輕與長相甜美的女警為主，除了同所女警外，連他所的女警也查，已婚、未婚都查，甚至連國小女同學也查，總計違法查閱13人個資。

被記兩小過調職

據悉，陳員查看M-Police上女警照片、住處地址、戶籍與車籍等個資，再以另支手機翻拍個資後，存進硬碟內私藏。因陳員怪異行為引起同所警員起疑，加上陳員沒關M-Police，初查後發現陳員不法行徑，趕緊通報長官。

二分局局長林振明震怒要求徹查，市警局督察長林詮峰親自帶督察員調查，證實陳員不法濫用M-Police，但未將所查資料外洩，僅供自己私藏；督察科依警察機關資訊安全實施規定，重懲陳員兩小過並調離現職。

律師蔡家豪指出，陳員不法查詢個資，未外洩牟取不法利益或損害他人之利益，這部分未觸犯個人資料保護法；但警察機關保有個人資料檔案，卻未善盡維護管理之責，被害人可向警方請求賠償。