波麗士播放可蘭經 救印尼看護一命

2017-10-22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕印尼籍看護娣娜（化名）疑因思念家鄉，前晚情緒不穩，手持雙刀意圖自殺，田中分局內安派出所所長黃家政靈機一動，上網搜尋可蘭經文，再透過手機大聲播放，娣娜聞聲跟著誦唸經文，半小時後心情平復，打消輕生的念頭。

前天晚間9點40分，彰化縣警田中分局接獲黃姓民眾報案，指家中僱用的31歲印尼外傭娣娜情緒失控，左手持瑞士刀、右手持剪刀，口中念念有詞，有輕生意圖。

警方請來仲介和翻譯勸說，翻譯員以印尼話勸說「別想不開」，但娣娜眼神落寞，坐在椅子上不發一語，與警方互看靜默約一個半小時。所長黃家政眼看耗下去也不是辦法，情急生智，得知娣娜篤信回教，於是上YouTube搜尋可蘭經文，再透過手機放出聲音。只見娣娜迅即拭去眼淚、放下手中利器，跟著誦唸經文，才讓警方鬆了一口氣；娣娜唸了半小時可蘭經後，心情已平復，打消輕生念頭。

警方調查，娣娜平時工作表現良好，去年9月來台工作，疑因工作壓力太大，加上思念家鄉兩個兒子，才會情緒失控；縣府勞工局透過電話讓娣娜跟家人聊天，並表示若有必要，會安排返家一趟。

黃家政說，他處理過多件印尼籍勞工糾紛，得知他們對《可蘭經》的尊重，當時雇主提到娣娜對回教非常虔誠，所以決定用《可蘭經》安撫其情緒，沒想到一試奏效。

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