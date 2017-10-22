「最貴的咖啡」導航卡山路 求警助脫困

2017-10-22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市謝姓女子開車載好友去東山喝咖啡，不識路依導航開車，沒想到導航搞烏龍，將兩人指引到偏僻山區。謝女迷航報警求救，警方以「電線桿」編號請台電公司查出兩女位置，還因汽車卡在產業道路邊坡，多花1500元找吊車協助脫困，原本40分鐘的車程卻折騰了3小時，兩女直呼「喝了一杯最貴的咖啡」。

折騰3小時 多花1500元

謝姓女子與友人前天下午2點多，開車從福爾摩沙高速公路柳營交流道，準備沿著南市道174線，上山到東山喝咖啡，因不熟悉路況，只好依手機導航指示前進。

據悉，從福高柳營交流道可循174線上山，經六甲接東山市道175咖啡公路，或是循市道165線到東山接南99線上山，就可接到175咖啡公路，路程約40分鐘；但導航疑似出包，指引謝女在柳營走南107線往東山方向，最後開進山區偏僻產業道路。

謝女在山裡迷航，眼看前方沒路，車子又不慎卡在道路邊坡，動彈不得，只好打電話報警求助；台南市新營警分局柳營果毅派出所獲報，副所長蔡宗陵一邊安撫兩人不安情緒，一邊請謝女查看附近有無明顯地標。

警靠電桿編號找到人

但謝女說不出個所以然，警方派員在管轄山區滿山尋找無獲，蔡員最後心生一計，請謝女找附近電線桿的編號，員警再向台電詢問，研判可能位置在東山區嶺南里水雲附近山上；警方立即派車上山，一小時後終在海拔約500公尺，僅2、3米路寬的產業道路上找到兩女，距離柳營交流道路程約11公里。

吊車卡樹「這趟真坎坷」

由於謝女汽車卡住，蔡員再下山找來吊車上山拖救，吊臂一度被路旁樹木卡住，司機還得下車鋸樹開路，業者直呼：「這一趟還真坎坷，有夠難走。」

結束歷時3小時的迷途記，兩人感謝警方即時救援，謝女說：「以為有導航帶路就萬無一失，沒想到竟在山區迷路」；警方表示，民眾進入山區，可先行上網搜尋重要道路，配合詢問當地人，不要一味依賴導航。