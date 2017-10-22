夜店殺警案凶嫌 洗三溫暖遭砍8刀濺血

2017-10-22

〔記者陳恩惠／台北報導〕犯下台北市信義區夜店殺警案的被告之一周柏諺，昨天上午前往北市大同區重慶北路一家三溫暖休息，突闖進8名大漢指名找他，周起身回應，慘遭痛毆，並有人取出小刀刺傷他後逃離；周男就醫時不願多說，也尚未提告，警方已調閱監視器追查8嫌身分，釐清行兇動機。

周柏諺 判12年8月交保中

北市消防局昨獲報，該家三溫暖一名男客在MTV區看影片時遭人割傷，救護員趕抵時發現，男子手腳及腹部至少有8處刀傷，地上血跡斑斑，但意識清醒，送醫救治後，無生命危險。

大同警分局到場了解，29歲周男對發生情況避而不答，僅以「縫完（傷口）再說、受傷體虛不想講」回應。警方查詢後，才發覺他是3年前犯下殺警案的被告之一，他被控案發當晚拿鋁棒和一群人圍毆薛貞國致死，台北地院去年判刑12年8月，目前交保中。

8男衝入圍毆 接應車載離

警方說，周柏諺前晚和剛返國的21歲許姓表弟及另名友人，徹夜在北市中山區好友住處歡唱飲酒，周男等3人昨晨6時轉往這家三溫暖，入浴泡澡後，進入MTV室休息。上午10時，8名年輕男子進入MTV室大喊「周柏諺」，周起身回望，眾人不發一語衝上前圍毆，同時有人取出小刀攻擊周，周的表弟上前護兄也遭毆傷，整個過程不到1分鐘，歹徒隨即分乘2部接應車輛逃離。

周的表弟告訴警方，不清楚表哥在外有何糾紛。周的表弟雖然也遭毆傷，頭部流血，但見表哥未控告傷害，也尚未表明要告；警方研判歹徒教訓意味濃厚，循線追查中。