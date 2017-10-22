婆媳吵到互跪 台積電工程師怒休妻

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台積電陳姓工程師指控，妻子抱怨婆婆不幫忙付美國房產貸款，還辱罵到美國幫她坐月子的婆婆「忘恩負義」、以及罵他「智障、白癡」，藉口帶女兒赴美不歸，夫妻倆已經分居等；法官認為媳婦此舉對先生情何以堪，兩人已無婚姻互信基礎，判准離婚。
不忍母赴美幫坐月子 遭妻辱罵
陳男2010年與妻子結婚生女，妻子是家庭主婦，婚後住美國加州。但陳男主張，妻子抗拒與公婆來往，他每次提議帶女兒返台見父母，妻子即抗拒，致女兒出生迄今仍無法入台灣籍及取名。
陳男說，他的父母出資付頭期款及部分貸款，以他的名義在美國購買約台幣3千多萬元房產，他將房產過戶妻子名下，但妻子常罵他是「沒出息、沒用的男人」，甚至辱罵他「智障、白癡」；2014年未經他同意，還擅自將價值約2百多萬元的股票、基金賣光，以及將帳戶內存款約343萬元都轉走。
陳還主張，妻子對母親大聲數落，抱怨親戚結婚時都有送房產，他們夫妻卻還要付貸款，辱罵婆婆忘恩負義，但母親委曲求全，到美國幫妻子坐月子，搭機返台時，妻子阻止母親上飛機，還逼母親跪下道歉。
母向媳婦下跪情何以堪 法官判離
陳妻否認逼跪，指稱婆婆為某事遷怒於她，在機場追著她喊「今天一定要給妳一個教訓」作勢打她，她委屈回應「想要打人就是不對的」，婆婆就突然朝她下跪，她馬上跟跪，請婆婆別這樣。
新竹地院認為，陳妻身為晚輩卻罵婆婆忘恩負義，並在婆婆從美返台趕往機場時，為一些瑣事翻舊帳，有延誤班機之虞，致生婆婆與媳婦互跪，且母親在兒子面前對媳婦下跪，對身為人子情何以堪，認為陳妻此舉損害婚姻和諧，兩人婚姻關係已無法維持，判准離婚，且陳妻應賠償先生536萬元。