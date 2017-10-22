聽到「請離開」復合夢碎 轉求同歸於盡

2017-10-22

〔記者邱俊福、沈佩瑤、陳薏云／台北報導〕檢警追查潑酸、砍殺台灣大學心理所謝姓研一生的台灣科技大學碩士張冕資犯案情節，依事證研判，張男攜酸帶刀及電擊棒前往堵人談判，應是對能否復合做最後一搏，若不成就同歸於盡；至於他認為復合無望的關鍵點，應是見謝生不再跟他說話，反而告知女保全「他是校外人士，不是台大生，可不可以請他離開」後，決定付諸行動。

案發當時約前天凌晨0時7分，谷姓女保全見張男和謝生在宿舍穿堂爭執，把2人及謝生的駱姓同學引導進入研一舍傳達室，2分鐘後張嫌就發動潑酸和持刀追砍謝生行動。據了解，張男就是在謝生講完該句話後，整個人絕望，崩潰下決定玉石俱焚。

柯文哲：大學生缺情感教育

據指出，謝生是讀書人，說這句話時口氣平穩，沒有激將之意，但聽者當時已陷在復合不成即將失控的危險情境中，一句話變成了壓垮他的最後一根稻草。

台北市長柯文哲昨天被問到大學生是否應加強情緒管理時表示，別用單一事件解釋全盤，要有統計、機率的科學精神，單一事件有時很突出，但不見得是普遍現象；但他認為大學生確實要有情感、人生觀、哲學教育。

精神科醫生楊聰財表示，與恐怖情人談分手要「理直氣和」，情緒不能被對方牽動，以堅定但柔和的態度告訴對方，以勸說取代批評，尤其要避免激怒對方。

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