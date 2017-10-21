深山採愛玉 婦墜谷亡

2017-10-21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉51歲劉姓婦人，昨上午與兄嫂前往神木村山區採野生愛玉，疑似在樹上採摘時，不慎踏到腐朽的樹枝，重摔在地後滾落40公尺深的山谷，雖經消防人員搶救，仍因頭部傷勢過重不治。

搜救人員說，事發地點在台大實驗林第31林班地，屬於神木村範圍，位處偏遠，20多人趕往搜救（見圖，記者劉濱銓翻攝），還得轉乘小貨車接駁才能到達，劉婦跌落後還有意識，但因山谷陡峭增加搜救難度，搜救人員下切接觸後已無生命跡象，雖合力將人拉上山谷急救，但最終仍回天乏術。