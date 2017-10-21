女大生遭助教性侵 還被押去吞事後丸

2017-10-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣某大學張姓博士班研究生擔任該校大學部助教時，與女大生小芳（化名）有曖昧關係，小芳不願淪為炮友，張生以按摩為名，強脫衣褲性侵，小芳抵抗時抓破保險套，張生性侵後還帶著小芳到藥房買「事後避孕藥」，甚至逼小芳當場吞藥，小芳深感羞辱報警，台中高分院依強制性交罪判刑3年。

判決書指出，張生是彰縣某大學教育相關研究所博士生（已退學），兼任同校大學部助教，與女大生小芳以學長、學妹互稱，但後來發生曖昧，小芳想要深入交往，但張生答覆：「我應該不會喜歡上你」，小芳則明白表示：「我不當炮友」 。

2015年夏天，小芳考上同校研究所碩士班，與張生是同一位論文指導教授；2016年5月27日，指導教授召集碩、博士班研究生開會，張生事後邀小芳到租屋處，晚間8時許以按摩為由，強脫小芳衣褲，小芳抵抗時抓破保險套，仍遭張生性侵得逞。

彰化地院審理認為，張生是高級知識份子，與小芳還是學長、學妹關係，卻未拿捏好男女分際，依強制性交罪判處3年刑期；台中高分院認為，張生不喜歡小芳卻又伸狼爪，讓小芳身心受創，罹患創傷壓力症候群而休學，自己也因案遭退學，害人害己「全是咎由自取」，維持3年原判決，讓他入獄反省，可再上訴。