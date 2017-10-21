赤腳帶鐮刀行竊 南台灣藍波逮到了

2017-10-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕被警方戲稱為「南台灣藍波」的竊盜慣犯林金寶，近半年流竄於花蓮玉里、卓溪一帶，四處偷取民宅物品，警方特地邀集數十名熟悉山區、體力好的原住民警察，入山追蹤10天，前晚將他逮捕歸案，依竊盜罪嫌送辦。

健步如飛 被稱野人

警方指出，47歲林金寶是退伍軍人，曾受過嚴格的體能訓練，體力、身手了得，竊盜範圍遍及屏東、台東及花蓮等地，2008年在屏東縣滿州鄉被逮送辦，由於他久居山區生活，又時常打赤腳、腰掛鐮刀，還被當地人稱為「野人」。

警方調查，林金寶習慣潛入民宅及山區工寮偷取物品，今年8月出沒在花蓮玉里地區，迄今已有多間民宿食物遭竊，警方接獲10多起相關報案，經採集指紋後確認就是林金寶所為。

警入山追10天制伏

警方表示，林金寶熟悉山區道路，自海岸山脈橫跨中央山脈，行徑路線主要為產業道路、河床地帶，還會行走稜線，生性孤僻居無定所，對野外求生非常在行，因身手矯健，腳程是一般人的2倍速度，且活動區域橫跨範圍廣大，為避免林男逃離花蓮轄區，警方特地組成專案小隊全力緝捕。

玉里警分局副分局長潘志華說，警方特地邀集熟悉山區的原住民警察等數十人，帶著望遠鏡等裝備進入山區，跟蹤埋伏長達10天，終在前晚發現林金寶蹤跡，經過一陣追逐纏鬥後好不容易將他壓制，林金寶被逮時赤腳、身帶鐮刀，與過去行竊習性雷同。