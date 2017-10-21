代父喬錢 鐵凳腳刺死殘疾男

2017-10-21

〔記者陳冠備／彰化報導〕洪姓殘疾男子與男子陳柏佑的父親有金錢糾紛，洪男登門討債，引發陳男不滿，本月18日晚間率賴世豪、江秉叡等4名友人到洪家理論，陳男拾起路邊鐵凳往洪男身上重擊，鋒利生鏽的凳腳刺穿頭部與胸口，送醫傷重不治，當晚陳男等人主動投案，被依殺人罪嫌移送法辦，彰檢昨聲押陳、賴與江3人獲准。

警方調查， 18日晚間8點多，陳男（19歲）與賴男（20歲）、江男（18歲）及陳姓、林姓男子共5人，分乘機車與轎車到被害洪男（56歲）家理論，雙方發生扭打推擠，陳男抄起路旁鐵板凳，以凳腳朝洪男身上猛砸。

芳苑警分局指出，鐵板凳的4個支架，其中2個沒護套，加上凳腳生鏽成為鋒口，硬生生刺入洪男頭部、胸口，造成右前頭蓋骨刺穿，腦部組織露出，胸口傷口失血過多，送醫急救仍宣告不治。

據地方人士透露，洪男數年前發生車禍，曾獲理賠100多萬元，他考量自己行動不便，謀生不易，於是找上陳男父親幫忙投資，疑似2年來未分得利潤，洪男多次上門要錢都無結果，曾因此砸毀陳家2輛轎車，日前又在網路對陳男胞姊辱罵，陳男於是率友人找洪男理論，卻不幸釀禍。

警方透露，陳男等人主動投案，但一開始卻稱是賴男拾鐵凳攻擊，警方認為疑點重重，詳加追問後，陳男才認罪；彰檢檢察官廖偉志會同法醫到場相驗，認為陳、賴、江3人涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，昨晨向彰化地院聲請羈押獲准，其中陳、賴羈押禁見，江羈押但無禁見，另同行的陳姓、林姓男子未動手，訊後分別以6萬、3萬元交保。