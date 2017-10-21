懷孕訂婚才知他已婚 女崩潰還告不成騙婚

2017-10-21

人夫變造身分證

〔記者楊政郡／台中報導〕49歲彭姓男子單身時曾與有夫之婦相姦被判刑，婚後變造身分證，讓自己年輕10歲，還將配偶欄變空白，蒙騙不知情的黃姓女網友交往，黃女以為找到真愛，兩人租屋同居，借款34萬元給彭男，兩人更積極籌備婚禮、吃訂婚宴，但彭一再拖延結婚，黃家人追查發現彭已婚，檢方依偽造文書罪起訴，至於詐欺性交、詐欺結婚、詐欺取財等均不起訴處分。

年輕10歲瞞已婚

起訴書指出，彭男在2011年間單身時，與顏姓有夫之婦相姦當「小王」，遭顏夫旅館抓姦在床，法官判彭男有期徒刑4月；彭男事後另與宋女結婚登記。

2015年6至8月間，彭男在網路上認識黃女，為了取信黃女，彭男刻意變造自己的身分證，將出生年修改年輕10歲，還將配偶欄妻子的姓名消抹成空白。

黃女誤認彭男單身同意交往，陸續借錢34萬元給彭男，期間黃女還懷孕，事後因故流產。彭男為了持續與黃女交往，避免已婚身分曝光，假意籌備2人婚禮，黃女為此還支付25萬元訂婚開銷。

還沒登記獲不起訴

彭男於2016年2月甚至與黃女家人吃訂婚宴，黃女事後催促結婚，彭男一再拖延。但為了讓黃女安心，以月租1萬8000元承租1間房屋作為兩人新房，並將名下1棟市價約500萬元房產過戶給黃女。

僅變造身分證觸法

紙終究包不住火，彭男訂婚卻遲不結婚，引起黃女與其家人懷疑，至彭男苗栗縣戶籍地查訪，才發現他已婚，憤而提告。

檢察官認為彭男向黃女借款，但也有過戶房產給黃女，房屋雖有貸款，但剩餘價值仍高於借款，且目前法令規定結婚屬登記制，兩人並未向戶政單位辦理結婚登記，沒有結婚事實，因此認定女方控告詐欺性交、詐欺結婚、詐欺取財部分的構成要件均不符，均不起訴；彭男變造身分證件則依觸犯偽造文書罪起訴。