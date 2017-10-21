又是竹聯幫／雷堂雙B車隊 追撞夾擊欠債人

2017-10-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕刑事局與全國警方執行今年第五次全國掃黑行動，掃蕩對象包括與中華統一促進黨關係密切的竹聯幫六堂一隊，刑事局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警局等昨天偵破竹聯幫雷堂份子涉及暴力討債犯罪，前天也破獲竹聯幫南賢會份子暴力圍事犯行，警方再度宣示掃蕩不法黑幫的決心。

第五次全國掃黑

台大音樂會滋擾事件後，警方調查黑幫介入政治情況，發現支持統促黨的竹聯幫「六堂一隊」，分別為虎堂、地堂、忠堂、青堂、義堂、太極堂及捍衛隊，且統促黨成員中至少26人具有竹聯幫中堅幹部身分。

大破雷堂福苗分會

警方調查，以謝男（30歲）為首的竹聯幫雷堂暴力集團，今年初曾與苗栗地區另一幫派因利益糾紛，謝男在苗栗以6輛雙B車追撞被害人，致使被害人車輛毀損，謝男還率眾前往修車廠潑漆，恐嚇不得幫被害人修車；今年3月又夥同10餘名手下，至苗栗地區找胡姓民眾談判，雙方爆發槍擊，造成謝男2名同夥受槍傷。

警方說，竹聯幫雷堂福苗分會在4年前被苗栗縣警局掃蕩、瓦解，但謝男與哥哥仍以該分會名義自居，持續在苗栗及台中地區吸收成員，長期為幫派利益恐嚇威脅被害人，警方將謝男提列為治平對象，報請苗栗檢方偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警局及台中市警局等單位，前天檢肅謝姓兄弟檔及共犯等6人到案，起出改造長槍1支、手槍7支、子彈12顆、武士刀1支、支票2張、帳冊1本等相關證物，全案依槍砲、恐嚇取財、妨害自由及組織犯罪等罪嫌送辦。

另外，台北市警大同分局19日也逮捕竹聯幫南賢會不法份子王昶慶等8人，涉嫌暴力逼迫至少9間養生館買「兄弟毛巾」，變相收取每月保護費1萬5000元不等，店家若不從，王嫌就教唆小弟到被害店家放鞭炮。