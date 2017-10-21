打死滿月嬰藏12年 狠父抱屍自首

2017-10-21

當年未婚生女 獨自照料

〔記者洪定宏、方志賢／高雄報導〕又傳殺子藏屍案！高雄市林姓男子與郭姓護理師未婚生女，林男2006年照顧甫滿月的女兒時，情緒失控將她毆打致死，以塑膠袋包裹屍體藏放收納箱近12年，在警方準備報請檢察官指揮偵辦之際，林前天帶乾屍自首，低頭流淚說：「對不起！」警方依殺人罪嫌移送法辦，郭女雖否認知情，但仍被依偽造文書罪嫌函送法辦。

稱拍背安撫哭鬧 竟打死

警方調查，43歲林男和38歲郭女2005年底生下女嬰，因女方家人不認同，交由林男負責照顧，2006年1月間女嬰哭鬧，林安撫女嬰不成，一時情緒失控，拍打女嬰背部愈來愈用力，最後竟將親生女兒活活打死。

林男供稱他因緊張害怕，沒有把打死女兒一事告知家人及郭女，並用塑膠袋包裹女嬰遺體後，藏放在收納箱內，再到戶政事務所辦理出生登記，但對郭女謊稱孩子被母親帶走照顧，並以母親失聯找不到為由搪塞。

應讀小學 才對妻說已死

林男指稱，雖然郭女一直看不到女兒，隔年2人仍辦理結婚登記，生下次女，直到女兒即將讀小學前，郭女再度追問，才坦承已被他失手打死；但郭女面對警詢始終否認知情。

高雄市教育局說，林男2012年4、5月間接獲大女兒的國小入學通知單，他還到校完成報到手續，但當年8月底開學後，小朋友仍未上學，「強迫入學委員會」派員查訪，郭女聲稱林男與女兒不知去向，轉報中輟列管，由警方負責調查。

女嬰致死原因 檢要追查

警方認為郭女知情不報，為了找出失蹤大女兒下落，持續派員跟監郭女、調閱林男健保資料及通聯紀錄，但都沒結果，警方高度懷疑2人持續同居，準備報請檢察官指揮偵辦之際，林男在前天下午，帶包有女嬰乾屍的黑色塑膠袋，到高雄市警三民一分局長明派出所自首。

承辦檢察官陳彥竹昨天前往市立殯儀館相驗，林男供稱用力拍打女嬰致死，因此法醫擔心強行拆封塑膠袋，將導致女嬰骨頭斷裂，影響死因判斷，決定26日先使用斷層掃描，了解女嬰身體結構，並在30日進行解剖。

已經離婚 妻仍為夫求情

檢方召開偵查庭，訊問陳男和郭女，陳男供詞大致與警訊相符，反而是已和林男離婚的郭女向檢察官求情，指林男很疼小女兒，希望從輕發落；庭訊結束後，林男與郭女均請回並限制住居。

社會局接獲通報到郭女住處查訪，初步判定郭女照顧次女堪稱妥適，尚無介入保護的必要，但仍會持續追蹤；郭女工作的醫院指出，未接獲相關訊息，無法查證是否為同一人。