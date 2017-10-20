解送通緝犯到花檢 警繞台一圈才返台南

2017-10-20

〔記者王捷、項程鎮／綜合報導〕台南警方去年12月查獲被花蓮地檢署通緝的女子，為了將女子送到花檢歸案，員警繞了台灣一圈，歷時16小時才回到台南；本月16日台南警方又查獲被花檢通緝的張姓男子，這次為了載送人犯耗費12小時，不少員警認為此舉浪費司法資源，希望法務部檢討。

法務部昨指出，通緝犯長途解送可能衍生不少問題，未來可考慮利用網路進行遠距訊問，但因涉及修法，須由司法院決定；司法院刑事廳長蘇素娥表示，司法院已組成刑事訴訟法修法小組，將研究修法問題。

據了解，張男因財務糾紛，被害人在花蓮對張提告偽造文書（5年以下徒刑的輕罪），因未到案而遭通緝。台南警方本月16日逮人，兩名警員下午開車從國道3號北上往花蓮，再從南迴公路返回台南，前後歷時12小時。

這不是台南第一次載送人犯到花檢，去年12月也送一名女詐欺通緝犯到花檢，來回歷時16小時。員警抱怨，在通訊發達的年代，若被害人在台北提告，嫌疑人都可以就近到警察機關製作筆錄，但抓到通緝犯，再遠都要送到發佈通緝單位歸案，實在太過耗費警力及時間。

有檢察官認為，如果只有微罪、沒有羈押問題，其實地檢署之間可以互相幫忙代為訊問，減少司法資源浪費，也維護警察權益。