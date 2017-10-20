北門遛鳥 換來服40小時勞務

2017-10-20

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市北門廣場今年8月整建完工，沒想到不久後社群網站Tumblr上就流傳多張一名全裸男子與北門的合照（見圖，資料照），警方事後循線找到這名在屏東服替代役的24歲黃姓男子，依妨害風化罪嫌送辦，台北地檢署審酌黃姓男子認罪且無前科，予以緩起訴，但須於1年內服義務勞務40小時。

「純粹好玩」獲緩起訴

黃男供稱，當時他在友人的起鬨下拍下照片，單純只是覺得好玩，後來友人將照片傳到LINE群組，並且上傳至共用的Tumblr帳號，他也不以為意，沒想到會在北門廣場開幕時，被拿來做文章。

黃男指出，當初他的裸照事件被拿來與北門相關缺失一起討論，他開玩笑表示「可能是有人要打柯文哲吧！」面對外界抨擊與服役單位的懲處，他也都虛心接受。

有媒體報導相關裸照是上傳到名為「高雄肉壯暴露奴」的帳號，黃男反駁與他無關，該帳號並不是他的，他既不在高雄，也不肉不壯，更不是「暴露奴」，懷疑可能有人未徵得他的同意而盜圖。

檢警調查，今年7月26日，數張全裸男子與北門的合照被上傳至Tumblr，照片中可見一名男子在鏡頭前大秀身材，時而遮住重點部位，時而高舉雙手，身材一覽無遺，警方事後依循監視器畫面，約談在屏東服替代役的黃男到案說明。

黃男在警訊與檢察官庭訊時，對於上傳照片一事的說法有所出入，但檢察官考量他坦承犯行、沒有前科，且情節輕微，仍予以緩起訴。