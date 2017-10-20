男師竊女師鑰匙 到她家闖空門

2017-10-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮38歲國小游姓男老師，疑因投資失利，積欠大筆債務被逼債，涉嫌竊取同校吳姓女老師住家鑰匙，昨到吳女家裡闖空門，遭吳女飼養的小狗狂吠警告，游男轉身離去時，被返家的吳母撞見，偕同鄰居合力制伏扭送警局，吳姓女老師說：「游男為人師表，做了最壞示範。」

昨午12點半，吳女媽媽返回蘇澳市區住處，走到靠近家門時，發現1名男子從家裡走出來，甚至還拿鑰匙鎖門，吳母當時還誤以為自己走錯地方，回神確認是自己的家，又聽見家裡愛犬狂吠，吳母立即大喊「有小偷！」鄰居聽到協助制伏嫌犯，帶往蘇澳警分局製作筆錄，吳女趕往警局察看，才知小偷竟是同校的男老師。

吳女說，她放在包包的鑰匙本月12日不翼而飛，原以為不慎弄丟，不以為意，直到游男闖空門失風被捕，她才恍然大悟，原來鑰匙是被偷走，面對同事淪為竊賊，讓她覺得難過又生氣。

弟︰大學玩期貨 迄今負債千萬

吳女表示，家裡飼養3隻小狗，看到陌生人會狂吠，警方懷疑游男侵入行竊時，因遇上狗吠，擔心形跡敗露，還沒得手就快閃，卻被準備回家的吳母遇上，全案才東窗事發。

游男被捕之後低頭不語，警訊時坦承犯行，被依竊盜罪嫌送辦；游男的弟弟指出，他的哥哥讀大學時，玩期貨虧了很多錢，債務累計至今近千萬元，可能是向地下錢莊借錢，被逼到走投無路才犯案，很後悔當年沒有及時阻止哥哥玩期貨。

游男任職於蘇澳鎮某國小老師4年，校方說，游在教學上跟學生互動良好，也很熱心，頗有孩子緣，沒聽說他跟同事有金錢往來，學校尊重司法調查，進一步了解後，再依法懲處。