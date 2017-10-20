人頭購車 自盜報失竊 一夥33人詐保3500萬

2017-10-20

不法集團

勾結汽修廠、中古車行

〔記者邱俊福／台北報導〕以男子林水金為首的不法集團，涉嫌夥同汽修廠、中古車行收購重大事故車，另從境外進口低價雙B名牌中古轎車，再以親友名義當「人頭車主」，投保汽車竊盜險後，以偽報失竊方式詐保，10年來至少詐保71輛車，得手3500萬元；刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，前天逮捕林男等33人。

進口低價中古雙B車作案

警方調查，58歲林嫌從事汽車零售業，夥同57歲中古車行老闆謝正富、32歲修車廠老闆李正偉等人，收購事故車並進口遠低於行情價的雙B名牌中古轎車，簡單修整車輛表面後，過戶給中古車行並更換新車牌，再由車行將車子過戶給親朋好友等人頭，以高於實際車價的假契約價格投保汽車竊盜險。

由於保險公司大多只會檢視汽車外觀、年份，加上有中古車行「證明」車價，讓該集團順利投保高額竊盜險，集團成員再指示人頭將車輛、鑰匙放在指定地點，由男子張世德等「假小偷」開走車輛。

警方指出，「假小偷」為避免警方查緝，會將車輛藏放在沒有監視器的偏僻山區，等風頭過了，再偷換車牌，開到汽車報廢回收廠拆解可用零件，人頭則向保險公司申請理賠，每個人頭可分得8、9萬元酬勞。

警方日前偵辦一起BMW失竊案時，發現失主的老婆、弟弟、弟媳等人竟都有車輛失竊，懷疑另有內情，組成專案小組追查，前天於台中市沙鹿、太平等地區查扣12輛汽車與買賣契約、銀行存摺、印章等贓證物，同時拘提林等33人到案，訊後依詐欺、竊盜、誣告、偽造文書、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。