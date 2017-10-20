小鮮肉店長拒求歡 俏老闆娘羞憤誣性侵

2017-10-20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕日本A片老闆娘硬上男員工的情節，現實生活居然發生了！38歲美魔女老闆娘小曼（化名），垂涎小她9歲的李姓小鮮肉店長，竟藉著酒意企圖硬上，遭李男拒絕推開後，惱羞成怒控告李男涉撿屍性侵，新竹檢方調查發現老闆娘曾傳「貼給人家，別人還嫌棄」的LINE訊息給李男，認定是老闆娘求歡未遂誣告，全案不起訴。

LINE顯示倒貼遭拒

小曼指控，去年4月間某日的晚間，29歲李男見她在辦公室喝了不少威士忌後酒醉沒有意識，竟然將她帶回租屋處趁機性侵。

李男否認犯行，辯稱小曼去年跟老闆有離婚官司與財務糾紛，他頂下美容店店面後，小曼某日藉著酒意要他抱她，被他拒絕；今年某日叫他拿資料到樓上時，要求他坐在床邊，還從後面抱他並強吻，均遭他推開拒絕，堅稱從來沒有與老闆娘有性行為。

1年後提告 不起訴

檢方多次偵訊，小曼指述情節互不相符，且在案發1年後才向警方提告，也坦承與李姓店長有侵占官司。

檢方檢視小曼LINE給李男的訊息，發現有「怪自己犯賤，貼給人家，別人還嫌棄」、「現在就只是想要，欲求不滿禁欲很久了…非常想要，今天卻被狠狠的摔開…」、「我只想儘可能的學A片幫你解決，結果竟然被你狠狠的推一把」等訊息，顯示她對李男表達愛意、求歡遭拒，不排除她因而惱羞成怒誣告的可能，最後全案不起訴。