賞鷹步道防空洞 日治時期建造

2017-10-20

〔記者謝介裕／南投報導〕南投賞鷹步道墜谷現場防空洞，與名間鄉27座碉堡，在日治時代都是保護民眾生命安全的重要防線與屏障，但兩者命運大不同，賞鷹步道一帶的防空洞因颱風、地震等天災遭掩埋，甚至崩塌消失，名間碉堡轉型休閒遊憩，為地方觀光注入新活力。

前南投市民代表張永興住家也位在賞鷹步道附近，他說在地方耆老口耳相傳下，大家知道崖下有日治時代的防空洞，但因對外已無通道，所以無人窺知其面貌。

但從山頭另一方往步道崖壁遠眺，可看到叢生的雜草周邊有許多凹陷痕跡，約有10多座，草叢中的凹痕極可能就是防空洞。