想練功探密洞墜谷 奇蹟抓樹獲救

2017-10-20

防空洞無路可通 民眾勿冒險

〔記者謝介裕、陳冠備／綜合報導〕南投市賞鷹步道昨日發生一起離奇墜谷意外，家住彰化的62歲黃姓男子，耳聞親戚在賞鷹步道崖下日治時期防空洞練功，身體變得健康，昨天在曾姓友人陪同下，前往防空洞探勘時，失足墜落深45公尺的山谷，幸好在半空中抓住樹枝減緩下墜，南投消防局獲報，將摔傷的黃男救出送醫。

位於南投與彰化八卦山交界的賞鷹平台及步道，除可觀看大冠鷲等猛禽遷徙情景，更可居高臨下一覽八卦山台地明媚風光，地方盛傳崖下有一處日治時期防空洞，更增添神秘色彩。

昨日上午11時許，黃姓男子與曾姓友人前往賞鷹步道健行，黃男告訴曾某，印象中他的一位堂兄原本身體不好，來到該防空洞修練一週身體便日益健康，黃男當時表示也想到該防空洞練功。

兩人決定進入防空洞一探究竟，並商議由曾某準備繩索，以便垂降到防空洞，未料曾某離開後，黃男可能探頭往崖下尋找防空洞時，不慎跌落約45公尺深山谷。

所幸黃男跌落時，在半空中抓住樹枝，因樹枝支撐不住其重量斷裂，黃男跌落谷底，但已大幅減弱下墜力道，僅腰部、手腳挫傷；南投消防局獲報趕往現場，並以繩索垂降方式下崖，將黃男抬上擔架救出，送往南基醫院救治，無生命危險。

62歲南投市永興里長鄭龍合指出，他從小聽長輩們說過，崖下有座防空洞，但因無路可進出，迄今未曾見過防空洞面貌，更遑論有人在洞中修練，對黃男所言持懷疑態度。

南投警分局鳳鳴派出所員警說，賞鷹平台步道崖下在日治時期確實有建造一座防空洞，提供當地民眾避難，早被雜草湮沒，且對外產業道路也已崩塌，無路可通行，民眾不要冒險探勘。